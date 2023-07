Sephonie - Un nouveau plateformer rétro bientôt disponible sur Nintendo Switch

Nouveau titre bientôt disponible dans le catalogue de Ratalaika, Sephonie propose aux joueurs un mélange de plateformer 3D et d'énigmes. Attendu pour le 21 juillet 2023, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Une odyssée surréaliste dans les cavernes

Sephonie séduira les joueurs qui n'ont pas l'habitude de choisir les jeux de plateforme en 3D, car ses niveaux uniques et son histoire surréaliste et complexe offrent une expérience de jeu unique et inégalée !

Vous incarnez trois scientifiques d'Asie de l'Est, Amy, Ing-wen et Riyou, chacune avec une personnalité distincte. Chacune a une histoire et des références culturelles que vous découvrirez en les guidant à travers des grottes difficiles grâce à vos mouvements de plateforme rapides et défiant la gravité. Sephonie intègre parfaitement la plateforme 3D et une histoire complexe sur les thèmes de l'écologie et de l'histoire asiatique.

Naviguez dans les mystères de l'île

Le joueur commence à la surface de l'île, puis pénètre dans des cavernes de grès rouge, avant de se rendre dans une caverne de couleur jade où poussent des arbres gigantesques. Entre deux explorations, le joueur rencontre des créatures merveilleuses qui lui confèrent de nouvelles capacités de plate-forme et il fait l'expérience des "Mindshares", de courtes séquences semblables à des romans visuels, qui lui permettent de découvrir la vie des trois protagonistes.

Au cours d'un "Mindshare", les personnages découvrent en fait les expériences et les secrets des uns et des autres ! Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, les niveaux commencent à se transformer en lieux de leur vie, tels qu'un paysage urbain de Tokyo, des centres commerciaux japonais et des banlieues du Midwest américain !

Une expérience pleine de gymnastique