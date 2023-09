Sentry City annoncé sur Nintendo Switch

Création de Crashable Studios sortie initialement en juillet 2022 sur Steam, Sentry City s'apprête à débarquer ce 28 septembre sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au petit prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Sentry City est un jeu à défilement latéral de style cyberpunk dont le gameplay est à la fois un jeu d'essai et d'erreur et un jeu de tir basé sur le temps de réaction. Chaque niveau, et chaque section de chaque niveau, est conçu de manière unique et n'est pas répétitif. Le jeu s'intègre parfaitement dans les jeux 8-bit/16-bit classiques, tout en ayant ses propres mécanismes et son propre feeling.

Traversez la ville à l'aide de la carte du monde de la moto, détruisez le cerveau de l'IA dans chaque secteur, combattez des boss robots coriaces pour découvrir qui se cache derrière la perturbation de l'IA de la ville.

Caractéristiques du jeu :