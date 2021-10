Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 40/2021 en France - Metroid seul contre tous !

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 40ème semaine semaine de l'année 2021 (du 4 au 9 octobre 2021 ) qui nous est proposé.

Sans grande surprise, FIFA 22 est toujours bien placé en 1ère et dernière position du classement avec ses versions PS4 et PS5, tandis qu'un nouveau venu du nom de Far Cry 6 vient également occuper deux places du classement avec ces deux mêmes versions. Seul survivant du côté Nintendo, le nouveau jeu Metroid Dread qui s'offre la seconde place du classement cette semaine. Nous vous laissons découvrir le top complet ci-dessous :

FIFA 22 (PS4) Metroid Dread (Switch) Far Cry 6 (PS5) Far Cry 6 (PS4) FIFA 22 (PS5)