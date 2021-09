Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 36/2021 en France - Nintendo quasi-évincé par la NBA et Tales of Arise

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 36ème semaine de l'année 2021 (du 6 au 11 septembre ) qui nous est proposé.

Et c'est une semaine bien différente des précédentes qui nous est proposée, avec une quasi éviction de Nintendo dans ce top. Nous retrouvons ainsi NBA 2K22 et Tales of Arise qui occupent à eux-deux 4 places du top, laissant WarioWare : Get it Together! à la 3ème place du classement. Voici donc le classement complet de cette 36ème semaine :

NBA 2K22 (PS5) Tales of Arise (PS5) WarioWare : Get it Together! (Switch) NBA 2K22 (PS4) Tales of Arise (PS4)