Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 01/2025 en France - les bonnes résolutions sont de mise

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Qui dit nouvelle année dit nouveau calendrier, et nous nous attaquons donc à la semaine 01 de l'année 2025 ( du 30 décembre au 4 janvier ). Entre bonnes résolutions, éternels increvables, et blockbuster, c'est donc un nouveau classement qui nous ne change pas beaucoup de ce que l'on a connu le long de l'année 2024. Nous vous laissons vous faire votre propre avis ci-dessous.

Super Mario Party Jamboree (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) EA Sports FC 25 (PS5) Call of Duty Black Ops 6 (PS5) Ring Fit Adventure (Switch)