Sektori annoncé sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de twin-stick shooter, le développeur indépendant Kimmo Lahtinen vient d'annoncer la sortie de son titre Sektori sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 pour le 14 mai 2026. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Sektori est un jeu de tir multidirectionnel intense, rythmé par une techno percutante. Choisissez vos améliorations avec soin et créez des configurations surpuissantes pour affronter des ennemis implacables et des boss épiques sur un champ de bataille en constante évolution. Sektori est un jeu qui demande toute votre concentration, où les visuels, la musique et les mécaniques de jeu à haute adrénaline se mêlent pour vous transporter dans un autre état de conscience.

Des mécaniques de jeu épurées, des parties rapides, de nombreux défis et une rejouabilité quasi illimitée.