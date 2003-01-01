Seina: A Tale of Spirits se dévoile sur Nintendo Switch 2

Seina: A Tale of Spirits invite les joueurs à entrer dans un monde inspiré du Japon et peint à la main, qui donne l'impression de pénétrer dans un livre d'histoires. Des sentiers forestiers, des sanctuaires anciens et des lieux imprégnés d'esprits se dévoilent dans un style aquarelle doux, encourageant les joueurs à explorer à leur rythme et à profiter d'un voyage calme et atmosphérique. Cet univers s'inspire des valeurs traditionnelles japonaises, du lien avec la nature, de l'appréciation des petits détails et d'un sentiment de tranquillité qui imprègne chaque recoin. Attendu en 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir sa nouvelle bande-annonce ci-dessous.

La nouvelle bande-annonce suit Mika dans sa recherche de son chat disparu, offrant un premier aperçu des esprits lumineux, des paysages paisibles et de l'atmosphère douce qui caractérisent le jeu. Créé par la développeuse indépendante Argyro Brotsi, Seina: A Tale of Spirits s'inspire de ses voyages à travers le Japon et de son admiration pour ses villages, sa nature et ses traditions. Ses expériences personnelles ont inspiré une histoire sur l'amitié, la gentillesse et les petits moments de paix.

Le gameplay est axé sur l'exploration détendue et les découvertes intimes. Les joueurs déambulent dans des environnements aquarellés, découvrent des secrets, interagissent avec des esprits bienveillants et observent les détails de l'environnement qui révèlent progressivement l'histoire du monde. Les moments narratifs apparaissent à travers des gestes, des expressions et des interactions simples plutôt que par le dialogue ou une progression rapide.

Au fur et à mesure que Mika s'enfonce dans le royaume des esprits, elle découvre des sanctuaires, des sentiers oubliés et des habitations anciennes qui renferment chacun des souvenirs du monde. Le voyage se déroule naturellement à partir de l'exploration, mettant en évidence les thèmes de la connexion, du respect et de la magie tranquille que l'on trouve dans les moments quotidiens.

Caractéristiques principales :