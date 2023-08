SEGA et PowerA s'associent et dévoilent une manette et une sacoche aux couleurs de SONIC

Devenu l'un des leaders dans les accessoires de jeux vidéo sous licences officielles, Power A vient de dévoiler un nouveau partenariat avec SEGA. Le fuit de ce partenariat prend la forme d'une manette pour Xbox One, mais également d'une manette filaire et d'une sacoche de transport pour votre bonne vieille Nintendo Switch. Les accessoires seront officiellement disponibles à partir de ce mardi 8 août sur les boutiques américaines, et devraient être bientôt disponible en Europe.

"En tant que grands fans, l'équipe de PowerA est ravie de s'associer à l'équipe de SEGA pour donner vie à Sonic the Hedgehog et à ses amis sur nos manettes et accessoires "

"Avec plus de 30 ans de Sonic et plusieurs générations de joueurs qui ont connu cette franchise, nous sommes ravis de donner vie à ces personnages sur nos accessoires pour la première fois." Akio Strasser - Senior Global Marketing Director pour PowerA.