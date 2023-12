SEGA - De nouveaux jeux Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage sont en développement

Si de nos jours SEGA rime surtout avec SONIC, il ne faut pas oublier que la société japonaise a un sacré passif dans le monde du jeu vidéo, et l'instigateur de la première Guerre des Consoles l'opposant à Nintendo. En 2024, SEGA compte bien dépoussiérer ses vieilles licences pour les remettre sur le devant de la scène. C'est à l'occasion des Game Awards 2023 que la firme vient de publier une nouvelle vidéo annonçant le retour en force des licences Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage.

Les futurs projets, touchant à des genres très variés, sont actuellement à différents stades de développement et sortiront progressivement dans les années à venir. Les premiers titres à venir sont basés sur les licences suivantes : Licence Crazy Taxi – Une série de jeux de course et d'aventure aussi déjantés que survoltés ! Les joueurs et joueuses doivent slalomer au milieu du trafic dans un environnement ouvert pour conduire leurs passagers à destination avant la fin du temps imparti.

Licence Golden Axe – Une série de « hack and slash » où le joueur doit faire appel à son épée et sa magie pour combattre au corps à corps les créatures qui peuplent cet univers fantastique.

Licence Jet Set Radio – Explorez les rues de Tokyo, rollers aux pieds et bombe de peinture à la main, dans un monde haut en couleur où culture urbaine et esprit de rébellion dominent.

Licence Shinobi – Maniez les shurikens, le ninjutsu et toutes sortes d'attaques spéciales pour vaincre les ennemis dans un mélange d'action à défilement horizontal et d'environnements complexes.

Licence Streets of Rage – Une série « beat 'em up » où les combats de rue ultra-rythmés s'enchaînent sur des musiques percutantes, le tout dans un environnement urbain impitoyable.