Sega compte bien faire revivre encore plus de ses licences historiques

Après sa quintuple annonce lors de Game Awards 2023, l'éditeur historique Sega compte bien raviver encore plus de ses licences historiques. Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage auront droit à leurs propres remakes comme annoncé dans la bande-annonce qui en aura marqué plus d'un mais selon Shuji Utsumi, le PDG de Sega of America qui a joué un grand rôle dans le retour de ces licences, cela ne va pas s'arrêter là :

Nous puisons dans notre héritage et réimaginons plusieurs franchises afin d'offrir ces jeux à un plus grand nombre de spectateurs dans le monde entier. L'annonce d'aujourd'hui n'est que le début de notre initiative. Notre ambition est avant tout de créer de grands jeux avec des personnages et des univers mémorables. Nous espérons que les fans de tout âge attendront avec impatience la sortie de ces projets dans les années à venir.

De quoi raviver les espoirs des fans de la saga Virtua Fighter qui sont restés les mains vides alors même que Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage ont déjà été officialisés.