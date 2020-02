SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 s'offrent un trailer

Bien décidé à étoffer son offre de jeux rétros sur Nintendo Switch, SEGA a mis à disposition des joueurs deux nouveaux titres sur l'eShop de la console sous la bannière SEGA AGES : Sonic he Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2. Sortis respectivement en 1992 et 1994, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de ces deux titres ci-dessous, histoire de vous redonner une bonne dose de nostalgie.

Si Sonic he Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 vous intéressent, ils sont dès à présent disponibles sur l'eShop au prix unitaire de 6,99€, comme une myriade d'autres titres de la firme, également disponibles sous l'appellation SEGA AGES.