Sea of Stars se dévoile en vidéo

Nouveau projet signé Sabotage Studio, Sea of Stars est un J-RPG au tour par tour se déroulant dans l'univers de The Messenger. Proposé en financement participatif via la plateforme Kickstarter, Sea of Stars ne pointera pas le bout de son nez avant l'horizon 2022 sur consoles et PC. En attendant, nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif du titre, ainsi que son trailer de présentation.

Si vous avez envie de participer au financement participatif, ou tout simplement suivre son bon déroulement, la page du projet se trouve juste ici. Une sortie sur Nintendo Switch est indiquée, mais qui sait si d'ici 2022 nous n'aurons pas une autre console...

Sea of Stars est un RPG au tour par tour inspiré des classiques du genre. Cette préquelle se déroule dans l'univers de The Messenger, et raconte l'histoire de deux Enfants du Solstice qui vont combiner les pouvoirs du soleil et de la lune pour réaliser la Magie de l'Eclipse, la seule force capable de repousser les créations monstrueuses de l'alchimiste maléfique connu sous le nom de The Fleshmancer. Promettant la touche unique de Sabotage dans chaque système, Sea of Stars vise à moderniser le RPG classique en termes de combat au tour par tour, de narration, d'exploration et d'interactions avec l'environnement, tout en offrant une bonne dose de nostalgie.

Source : Kickstarter