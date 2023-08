Sea of Stars dévoile un site internet pour écouter les superbes compositions de Yasunori Mitsuda pour la musique du jeu

Sea of Stars est toujours prévu sur Nintendo Switch dès le 29 août prochain . D'ici là, ses développeurs, Sabotage Studio multiplient les annonces et viennent de dévoiler un site internet dédié à l'audio du jeu. À la composition, les fans de JRPG pourront retrouver Yasunori Mitsuda, déjà connu pour avoir sublimé Chrono Trigger, Chrono Cross ou encore Xenogears de sa partition.

C'est d'ailleurs lui qui présente cette expérience auditive interactive dans la vidéo publiée par Sabotage Studio. Pour vivre cette expérience vous-même, cliquez-ici pour accéder au site (port d'un casque audio fortement recommandé).

???? A Word from Yasunori Mitsuda ☀️



Check out our new microsite to learn more about the music & sound in Sea of Stars!https://t.co/6aOKe2BOl2 pic.twitter.com/ilSzxVCnoq