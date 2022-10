Sea Horizon prend la mer cap vers la Nintendo Switch

Avis aux amoureux de la mer et des expériences mêlant Roguelike et RPG, Sea Horizon développé par 45 Studio et édité par eastasasoft est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé au prix de 13,49€ sur l'eShop de la console, le titre aura également le droit à une version physique en partenariat avec PlayAsia, qui sera disponible début 2023.

Dans le monde de Sea Horizon, chaque étape est cruciale dans ce voyage d'aventures épiques pour survivre ! Sea Horizon est un RPG roguelike au tour par tour présenté via une carte 3D en grille hexagonale vue de dessus qui sera différente à chaque fois que vous partirez explorer l'archipel en ruines de Myrihyn. Choisissez parmi un vaste éventail de personnages avec leurs propres histoires et motivations personnelles. Établissez un itinéraire à travers des paysages divers et des mers piégeuses et équipez des armes. Gérez attentivement votre faim et votre santé, pesez le pour et le contre des récompenses potentielles de chaque quête annexe, activez des bénédictions pour vous aider en chemin et opérez des choix de vie ou de mort au combat ! Allez-vous contribuer à l'avènement de nouvelles légendes dans ce périlleux royaume ou ferez-vous partie des aventuriers déchus oubliés qui sont passés avant vous ? Fonctionnalités : Traversez une carte en hexagones dans un style jeu de rôle traditionnel !

Choisissez vos actions avec prudence en utilisant des cartes et des lancers de dés dans des combats au tour par tour.

Découvrez des zones cachées et exhumez des trésors pour vous aider dans votre aventure !

Débloquez et incarnez de nombreux personnages, chacun avec son histoire et ses motivations uniques.

Gérez votre faim et votre santé tandis que vous mesurez le rapport risque-récompense de chaque scénario.

Explorez plusieurs fins et affrontez des zones et événements aléatoires !

Source : Nintendo