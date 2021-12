Scrap Riders - Un beat'em up cyberpunk en pixel-art annoncée sur Nintendo Switch

Développé par le studio espagnol Games for Tutti, Scrap Riders se présente comme un beat'em up prenant place dans un univers Cyberpunk en style pixel-art. Votre objectif sera ainsi de faire parler vos poings et diverses armes pour avancer dans diverses zones hostiles. Attendu dans le courant de l'année 2022 sur Nintendo Switch et Steam, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

À propos de Scrap Riders Développé par le studio espagnol Games for Tutti, Scrap Riders propose une aventure en pixel art se déroulant dans un futur cyberpunk. Vous incarnez Rast, un contrebandier à l’humour caustique et membre du gang de motards hors-la-loi appelé Scrap Riders. Votre mission : survivre dans un monde postapocalyptique et progressez à travers les terres désolées et une grande métropole dirigée par de puissantes corporations. Battez-vous en utilisant vos poings et vos armes dans ce beat’em up en 2D, mais prenez garde : les terres désolées ne sont pas pour les faibles. Ici-bas, la violence est la réponse à tout, mais ce ne sera pas suffisant ! Si vous ne faites pas preuve d’ingéniosité, vous ne survivrez pas longtemps. Adressez-vous aux bonnes personnes, récoltez des indices, et montrez aux méchants qui est le patron !