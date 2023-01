SCRAP RIDERS est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Le label Microids Indie démarre tranquillement l'année 2023 avec la sortie de Scrap Riders sur Nintendo Switch, développé par Games for Tutti. Le Point'n Click est proposé dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99€, et il s'offre pour l'occasion un trailer de lancement à découvrir ci-dessous.

À propos de Scrap Riders :

Développé par le studio espagnol Games for Tutti, Scrap Riders propose une aventure « beat’em up » en pixel art se déroulant dans un futur cyberpunk. Incarnez Rast, un contrebandier à l’humour caustique et membre du gang de motards hors-la-loi appelé Scrap Riders. Votre mission : survivre dans un monde postapocalyptique et progresser à travers les terres désolées et une grande métropole dirigée par de puissantes corporations.

Battez-vous en utilisant vos poings et vos armes dans ce beat’em up en 2D, mais prenez garde : les terres désolées ne sont pas pour les faibles. Ici-bas, la violence est la réponse à tout, mais ce ne sera pas suffisant ! Si vous ne faites pas preuve d’ingéniosité, vous ne survivrez pas longtemps. Adressez-vous aux bonnes personnes, récoltez des indices, et montrez aux méchants qui est le patron !

Caractéristiques principales :