ScourgeBringer dévoile son contenu en vidéo

Déjà disponible en accès anticipé sur Steam, le roguelite ScourgeBringer s'est offert ce jour un nouveau trailer dévoilant son cinquième monde à explorer. En attendant d'avoir une date concrète pour la sortie de la versions dédiée à la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner ci-dessous les dernières nouveautés du jeu, accompagnées d'un bref descriptif.

À PROPOS DE CE JEU

Créé par les développeurs de NeuroVoider, ScourgeBringer est un jeu de plateformes de type roguelite qui allie des mouvements fluides à un rythme effréné.



Situé dans un monde post-apocalyptique où une mystérieuse entité a semé le chaos sur toute l'humanité, ScourgeBringer vous met dans la peau de la plus féroce guerrière de son clan: Kyhra. Aidez la à explorer l'inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l'humanité.

Caractéristiques :