Scott Pilgrim EX sortira le 3 mars sur Nintendo Switch

L’éditeur et développeur Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), en collaboration avec Universal Products & Experiences viennent de communiquer la date de sortie de Scott Pilgrim EX sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le beat'em up sera ainsi disponible à partir du 3 mars 2026 . Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Découvrez Patel et Robot-01 en plein nettoyage des rues joyeusement infestées de Toronto dans cette nouvelle bande-annonce pour Scott Pilgrim EX

Les deux nouveaux combattants jouables sont deux anciens ennemis de Scott et Ramona : Matthew Patel est un membre émérite de la Ligue des Ex Maléfiques, bien connue des fans de l’univers. Robot-01 est quant à lui une création humanoïde de deux des membres de cette fameuse ligue, les jumeaux Katayanagi, construite à l'origine dans le seul but de mettre Scott K.O.

Matthew Patel ajoute une touche de théâtralité et de mysticisme au chaos du champ de bataille. Son style mélange le feu et le sens du spectacle : Patel évolue tel un marionnettiste, manipulant ses démons hipsters pour distraire les ennemis, contrôler leur positionnement et poser des pièges qui peuvent faire pencher la balance dans votre camp. Ses pouvoirs surnaturels lui permettent d’appeler du renfort, de projeter des flammes et de lâcher des finishs moves au pouvoir mystique dévastateur.



ajoute une touche de théâtralité et de mysticisme au chaos du champ de bataille. Son style mélange le feu et le sens du spectacle : Patel évolue tel un marionnettiste, manipulant ses démons hipsters pour distraire les ennemis, contrôler leur positionnement et poser des pièges qui peuvent faire pencher la balance dans votre camp. Ses pouvoirs surnaturels lui permettent d’appeler du renfort, de projeter des flammes et de lâcher des finishs moves au pouvoir mystique dévastateur. Robot-01 privilégie la précision et la punition. Il file à toute allure à travers l'écran grâce à ses propulseurs et ses transformations, assénant des coups brutaux à une vitesse fulgurante. Unité de combat conçue pour le chaos, Robot-01 peut se transformer en pleine échauffourée et tirer des salves à distance. Il peut également terminer ses assauts par une puissante attaque qui nettoie l’écran en un instant à l'aide de nombreux projectiles explosifs.

Dans Scott Pilgrim EX, les membres du groupe de musique le plus cool de Toronto, Sex Bob-omb, sont kidnappés et leurs instruments volés tandis que la ville est terrorisée par les démons, les végans et les robots. Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d’autres alliés improbables comme Lucas et Roxie vont devoir se castagner aux quatre coins de la ville, des ruelles sombres aux plages ensoleillées, voire même remonter le temps pour sauver le groupe, la ville et le monde. Un total de sept combattants jouables sont proposés : le dernier partenaire de Scott et Ramona sera dévoilé d'ici à la sortie de Scott Pilgrim EX.

Battez-vous à travers ce Toronto sauvage aux couleurs éclatantes, largement inspiré des jeux vidéo de la licence et constellé de références appuyées à l'univers, pour accomplir des quêtes et dominer les gangs qui règnent sur les différents quartiers de la cité. Les ennemis peuvent être éliminés à l’aide des capacités uniques et évolutives de chaque personnage, ou grâce aux nombreux objets différents trouvés au hasard des environnements hautement interactifs du jeu. On parle notamment d'une batte de baseball, d'un bâton démoniaque, de navets et bien d’autres surprises. Avec sa toute nouvelle histoire co-écrite par Bryan Lee O’Malley et l’équipe de Tribute Games, en plus de pistes musicales exclusives signées par le spécialiste de la licence Anamanaguchi, Scott Pilgrim EXoffre à la série un nouveau chapitre plein de panache, taillé pour les fans de la première heure comme pour les néophytes.