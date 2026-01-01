Scott Pilgrim EX s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Tribute Games, en collaboration avec Universal Products & Experiences, a livré à l'occasion du dernier Nintendo Direct Partner Showcase un nouvel aperçu de Scott Pilgrim EX. Attendu pour le 3 mars 2026 , nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Toronto, 20XX. La ville est tombée sous le contrôle de trois gangs rivaux : les VÉGANES, les ROBOTS et les DÉMONS. Mais qui est vraiment responsable de ce chaos? Le kidnapping des membres du groupe de Scott Pilgrim par des forces ténébreuses marque le début d’une toute nouvelle aventure!

Scott Pilgrim EX est un jeu d’action-aventure dans lequel les joueurs auront l’occasion de combattre dans la peau de Scott Pilgrim, de Ramona Flowers et d’autres pour traverser le temps et l’espace déchirés de Toronto. Les mécaniques de combat sont axées sur l’instinct et l’improvisation; un ballet frénétique de poings et de panache qui récompense la stratégie, la spontanéité et une bonne dose de bagarre chaotique. Enchaînez des combos stylés, expérimentez avec des armes loufoques et déchaînez des attaques spéciales hautes en couleur. Les personnages peuvent être améliorés à l’aide d’insignes spéciaux qui augmentent leurs caractéristiques et confèrent des bonus exclusifs. Les joueurs exploreront une ville entière de niveaux interconnectés, où ils rencontreront des personnages nouveaux ou familiers, accompliront des quêtes et découvriront des lieux secrets. Le multijoueur coopératif, en personne ou en ligne, permet à quatre joueurs de prendre part à l’action, pour une expérience aussi dynamique qu’amusante.