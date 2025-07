Scott Pilgrim EX nous offre une nouvelle vidéo de gameplay et dévoile 3 éditions physiques

Le brawler Scott Pilgrim EX était de sorti à l'occasion de la Comic-Con de San Diego, et il n'est pas venu les mains vides. En plus d'une nouvelle vidéo de gameplay, le créateur de Scott Pilgrim Bryan Lee O’Malley, le développeur et éditeur Tribute Games, Limited Run Games et Universal Products & Experiences ont annoncé un partenariat pour proposer pas moins de 3 éditions physiques en exclusivité sur le site de Limited Run Games. Les éditions sont disponibles en précommandes dès à présent, et ces dernières seront ouvertes jusqu'au 21 septembre 2025.

Le nouvel aperçu vidéo du gameplay du jeu a été l’occasion de dévoiler les premiers pas de Scott et Ramona à Toronto. Les instruments de Sex Bob Omb ont été volés, poussant le duo à arpenter les bas-fonds et même les plages de la ville (Toronto est particulièrement réputée pour ça, non ?) pour les retrouver, quitte à remonter le temps pour se débarrasser des gangs et des ex maléfiques de Ramona qui reviennent à la charge et menacent le monde. Limited Run Games a profité de l’occasion pour dévoiler trois éditions différentes de Scott Pilgrim EX, au format physique, disponible dès maintenant à la précommande : La Standard Edition de Scott Pilgrim EX (34,99€) inclut : Un boîtier arborant un artwork avec effet métallisé exclusif aux précommandes Limited Run Games

Une jaquette réversible avec un artwork signé Crisppyboat

Le disque ou la cartouche de jeu La Deluxe Adventure Edition de Scott Pilgrim EX (55,99€) inclut : Un boîtier arborant un artwork avec effet métallisé exclusif aux précommandes Limited Run Games

Une jaquette réversible avec un artwork signé Crisppyboat

Le disque ou la cartouche de jeu

Bande dessinée signée Bryan Lee O’Malley

CD de la bande originale

Une boîte Deluxe avec une jaquette réversible créée par l’illustrateur Matias Bergara La Ultimate Adventure Edition de Scott Pilgrim EX (149,99€) inclut : Un boîtier arborant un artwork avec effet métallisé exclusif aux précommandes Limited Run Games

Une jaquette réversible avec un artwork signé Crisppyboat

Le disque ou la cartouche de jeu

Une réplique de la Game Goose de Scott Pilgrim EX

Un poster réversible avec des illustrations de Bryan Lee O’Malley et Matias Bergara

Un artbook et guide stratégique à couverture rigide

Un diorama en acrylique avec les figurines de Scott et Ramona

Une pièce de monnaie commémorative pixélisée