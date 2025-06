Scott Pilgrim EX annoncé sur Nintendo Switch

Scott Pilgrim est de retour en 2025 au format vidéoludique avec l'annonce d'un nouvel opus dénommé Scott Pilgrim EX. Attendu pour début 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Avec son style visuel explosif et ses combats qui frappent fort, Scott Pilgrim EX dynamite le beat’em up 2D pour faire rentrer le genre dans une toute nouvelle ère, mêlant action énergique et progression amusante des combattants. Les sept personnages jouables offrent chacun une panoplie complète de coups dès le départ, qu’il sera tout de même possible de faire évoluer en augmentant les stats ou en équipant des objets spéciaux pour les rendre vraiment uniques. Des combos créatifs, des armes loufoques et des synergies coopératives engageantes, le tout parfaitement rythmé par les sonorités d’Anamanaguchi : Scott Pilgrim EX, dont le scénario original est co-signé par Bryan Lee O’Malley et l’équipe de Tribute Games, est un nouveau chapitre plein d’audace pour les fans de longue date comme pour les nouveaux et nouvelles venues.