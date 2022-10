Sclash - Un nouveau jeu de combat se déroulant dans le Japon féodal annoncé sur Nintendo Switch

L'éditeur Just For Games, en partenariat avec l'équipe de développement indé Bevel Bakery et Abiding Bridge viennent de dévoiler au grand public la sortie d'un nouveau jeu de combat dénommé Sclash. Se déroulant dans le Japon féodal, le titre se présente comme un jeu de combat en 2D où l'on incarne des personnages dessinés à la main. Attendu dans le courant de l'année 2023 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation de Sclash ci-dessous.

À propos de Sclash: Plug'n play!

Dès le jeu ouvert, en un clic le combat se lance immédiatement, quoi de plus rapide ? Combats solennels

Avec la mécanique d'endurance, les combats sont rythmés et solennels comme des duels de samouraïs où vous avez le temps de penser vos prochaines actions - et celles de votre adversaire. Frayez vous un chemin vers la victoire !

Sur ces scènes de combats très stylées où un dernier coup suffit, le goût du combat final de samouraïs et la tension de l’affrontement se font ressentir à chaque interaction. Facile à prendre en main

Avec 3 boutons et pas de combos, n’importe qui saura jouer à Sclash en 5 minutes !