Sclash loupe son attaque et repousse sa sortie à la fin 2023 sur Nintendo Switch

Attendu pour le 4 août sur Steam et sur GOG, le jeu de combat fatal Sclash accusera quelques semaines de retard sur consoles. C'est à l'occasion de l'annonce de la présence du jeu lors de l'EVO que nous avons appris cette information. En attendant de pouvoir mettre la main sur la version Nintendo Switch de ce titre, nous vous laissons (re)visionner ci-dessous le dernier trailer du jeu.

À propos de Sclash:

Découpez jusqu'à la victoire ! Sclash est un jeu de combat de samouraïs 2D plug'n play plein de tension, et où un coup est suffisant pour tuer.

Incarnez des samouraïs dessinés à la main dans de magnifiques décors peints et affrontez vos adversaires dans des duels épiques et solennels où chaque coup compte. Gérez bien votre endurance, respirez et prenez votre temps pour porter un coup mortel.

Jouez en local et en ligne* au jeu de versus le plus intense, choisissez parmi 5 samouraïs, plus de 16 stages et plus de 50 skins à collectionner au fil des duels.

Apprenez-en plus sur le combat entre les clans Aki et Natsu, et découvrez une histoire inspirée de la culture japonaise dans le mode Histoire.