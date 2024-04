Sclash - Le Jeu de combat de Samouraïs sera disponible début mai sur Nintendo Switch

Patience est mère de vertu, et ce n'est pas le studio de développement Bevel Bakery qui vous dira le contraire. Après avoir fait patienter les joueurs, le jeu de combat de samouraïs en 2D Sclash vient enfin d'obtenir sa date de sortie. Les joueurs pourront ainsi se lancer dans l'aventure le 2 mai prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour rappel, la particularité du titre est qu'il suffit d'être touché une unique fois pour remporter la victoire. Derrière cette simplicité se cache en réalité des duels épiques pour peu que vous ayez la maîtrise de l'esquive et de la défense.

Sclash est un jeu de combat de samouraïs en 2D, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, plein de tension, où un seul coup suffit pour tuer. Incarnez des samouraïs dessinés à la main dans de magnifiques décors peints et affrontez vos adversaires dans des duels épiques et solennels où chaque coup compte. Gérez votre endurance et votre souffle et prenez votre temps pour porter un coup mortel.

Les joueurs choisiront entre 5 personnages et se combattront sur 16 scènes magnifiques pour débloquer plus de 50 skins pour leurs samouraïs. De plus, les joueurs en apprendront plus sur le combat entre les clans Aki et Natsu, et découvriront une histoire inspirée de la culture japonaise dans le mode Histoire du jeu.