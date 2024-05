Sclash - Le jeu de combat de samouraïs en 2D est disponible sur Nintendo Switch

La sortie d'un nouveau jeu de combat, qui plus est sur Nintendo Switch, est un événement assez rare pour ne pas être souligné. Bevel Bakery, en collaboration avec Maximum Entertainment et Abiding Bridge viennent d'annoncer que le jeu Sclash est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Sclash est un jeu de combat de samouraïs en 2D, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, plein de tension, où un seul coup suffit pour tuer. Incarnez des samouraïs dessinés à la main dans de magnifiques décors peints et affrontez vos adversaires dans des duels épiques et solennels où chaque coup compte. Gérez votre endurance et votre souffle et prenez votre temps pour porter un coup mortel.

Les joueurs choisiront entre 5 personnages et se combattront sur 16 scènes magnifiques pour débloquer plus de 50 skins pour leurs samouraïs. De plus, les joueurs en apprendront plus sur le combat entre les clans Aki et Natsu, et découvriront une histoire inspirée de la culture japonaise dans le mode Histoire du jeu.