Schrödinger’s Call annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'une nouvelle aventure narrative et que l'anglais ne vous rebute pas, Shueisha Games a annoncé la sortie de Schrödinger’s Call sur Nintendo Switch le 27 mai 2026 . Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Quand le monde est sur le point de disparaître, à qui aimeriez-vous parler une dernière fois ?

En ce tout dernier instant, si vous pouviez accompagner des âmes errant entre la vie et la mort, quels mots choisiriez-vous de leur adresser ?

Schrödinger’s Call déploie avec douceur un univers semblable à un livre illustré.

Il murmure à votre cœur et vous aide à remarquer, une fois encore, ce qui compte vraiment.

À travers les regrets persistants des autres, nous espérons que cette histoire viendra aussi éclairer silencieusement votre propre chemin.