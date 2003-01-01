Scarlet Wolf débarquera début juin sur Nintendo Switch

Si vous êtes prêt à courir et à jouer à une partie mortelle de cache-cache, alors entrez et installez-vous confortablement. Sometimes You vous propose de découvrir dès le 3 juin prochain Scarlet Wolf, une nouvelle aventure narrative avec des sous-titres français, chose assez rare pour le genre. Proposé en précommande au prix de 7,99€ jusqu'à sa sortie, nous vous laissons découvrir un résumé du jeu ci-dessous.

Depuis plusieurs mois, Alex fait toujours le même cauchemar.

Il tente de résoudre le problème seul, mais sans succès. Le jeune homme décide alors de demander l’aide d’une professionnelle. Toutefois, la psychologue Dr Amanda Silk ne sera pas la seule alliée d’Alex sur ce chemin semé d’embûches au cœur de sa conscience tourmentée.

Une rencontre avec un vieil ami l’attend également. Ensemble, ils devront traverser de nombreux pièges et affronter des monstres afin de révéler les secrets d’un sombre passé.

Caractéristiques