Say No! More - Apprenez avec humour à dire NON à vos collègues et employeurs

Il existe des jeux vidéo dans la scène indépendante qui peuvent rapidement passer de "qu'est-ce que c'est que ce truc ?" à "mais c'est génial ce concept !" et visiblement Say NO! More fait partie de ceux-là. Développé par Studio Fizbin, le jeu nous place dans la peau d'une jeune stagiaire, dans une société où on nous apprend à n'avoir qu'un seul mot en bouche : OUI. Faire le café, faire des heures sup', faire le travail des collègues. Et si pour une fois vous envoyiez tout valser en optant pour le NON ?

Voilà le concept de Say NO! More, prenant la forme d'un shoot'em up complètement barré. Poussant le gag jusqu'au bout, Say NO! More devait initialement sortir en 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, mais les développeurs ont finalement dit NON pour le sortir durant le printemps 2021 .