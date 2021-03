Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited disponible Nintendo Switch

Les amateurs de Donjon-RPG ont de quoi se faire plaisir cette semaine sur Nintendo Switch. C'est en effet ce 19 mars que la duologie Saviors of Sapphire Wings et Stranger of Sword City Revisited est accessible aux joueurs. Proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch mais aussi en version physique, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement de la compilation, ainsi qu'un descriptif officiel.

À propos du jeu :

Découvrez une histoire de guerre, d'obscurité et de liens indéfectibles dans Saviors of Sapphire Wings, un RPG à l’univers enchanteur ! Le monde est plongé dans la ruine après qu'Ol=Ohma, l’« Overlord des ténèbres », ait vaincu les Chevaliers de la table Ronde, qui représentaient le dernier rempart de l’humanité. Cent ans plus tard, un héros déchu revient à la vie avec pour objectif de mener et guider une toute nouvelle génération de héros. Ce n’est qu’en venant à bout des forces d'Ol=Ohma que vous pourrez redonner lumière et espoir au monde. Explorez les donjons, utilisez des pièges et combattez avec bravoure pour vaincre de redoutables adversaires. De plus, entretenez de puissants liens avec vos alliés pour libérer leur véritable potentiel.

Plongez dans le monde de Stranger of Sword City Revisited, où une autre aventure vous tend également les bras ! Débordant de contenu supplémentaire tel que la création de personnage, des événements en jeu, ainsi que de nouveaux objets et équipements, cette version remasterisée de l’incontournable Dungeon-RPG est incluse en tant que jeu bonus avec Saviors of Sapphire Wings !

Caractéristiques :