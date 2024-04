Saviorless est disponible sur Nintendo Switch

Présenté par Dear Villagers comme le premier jeu vidéo indé cubain signé Empty Head Games, Saviorless est un jeu de plateforme dans une ambiance Dark Fantasy. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement.

Saviorless est un jeu de plateforme de style dark fantasy, avec de magnifiques animations et dessins à la main. Il suit deux personnages principaux qui essaient de s'échapper d'un lieu maudit connu sous le nom d'Îles souriantes.

Explorez un monde maudit

Plongez-vous dans un jeu basé sur la narration et regorgeant de personnages uniques entièrement dessinés à la main. Profitez d'une bande-son saisissante et envoûtante accompagnant le joueur à travers de nombreux paysages mystérieux et époustouflants.

Incarnez deux personnages principaux

Découvrez un jeu dynamique qui alterne entre deux personnages aux capacités et aux défis uniques.

Antar

Aidez cet enfant fragile et téméraire à découvrir les secrets des îles. Explorez les alentours et résolvez des mystères, mais veillez à éviter les nombreux dangers qui se cachent dans les vieux décombres.

Le Sauveur

Un violent avatar masqué, né pour protéger les enfants des hordes d'étranges ennemis qui hantent les terres des Sauveurs. Menez des combats impitoyables au rythme effréné contre tous les ennemis qui essaieront de vous empêcher de vous échapper des Îles souriantes.