Savior of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited annoncés sur Nintendo Switch

Ayant a peine passé la première moitié de l'année 2020, NIS America continue de faire des annonces concernant les sorties à venir en 2021. Au menu ce jour, deux jeux pour le prix d'un : Savior of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited. Annoncé sur PC et Nintendo Switch pour une sortie en 2021 , ces deux Donjon-RPG en vue à la première personne s'offriront en 2021 en dématérialisé, mais aussi dans une édition physique limitée que nous vous laissons admirer ci-dessous.

Découvrez un récit de guerre, de ténèbres et de la puissance des liens, disponible en Occident pour la première fois ! Le monde est plongé dans la ruine après que Ol=Ohma, le Seigneur des Ténèbres, ait vaincu les Chevaliers du Rond, le dernier bastion de défense de l'humanité. 100 ans plus tard, un héros tombé au combat revient à la vie et doit diriger une nouvelle génération de héros pour vaincre les forces de Ol=Ohma et redonner au monde la lumière et l'espoir. Explorez des donjons, utilisez des pièges et des techniques de combat pour vaincre de puissants monstres, et nouez des liens avec vos alliés pour libérer leur véritable potentiel dans ce joyau du RPG.

Si vous avez apprécié vos aventures dans Saviors of Sapphire Wings, vous pouvez également plonger dans le monde de Stranger of Sword City Revisited ! Cette version remastérisée du hit original regorge de contenu supplémentaire qui n'était pas disponible auparavant dans Stranger of Sword City et est fournie avec Saviors of Sapphire Wings en tant que jeu bonus !