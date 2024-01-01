Savant - Ascent REMIX s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Déjà sorti sur l'eShop en décembre 2024, Savant - Ascent REMIX s'apprête à s'offrir une resortie sur Nintendo Switch grâce à un nouveau partenariat entre Super Rare Games et D-Pad Studio. Ce sont en tout 4000 unités qui seront disponibles en précommande dès le 26 mars 2026 sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Manipulez une puissante magie et réalisez des acrobaties si vous espérez reprendre le domaine de l’Alchimiste des mains d’une horde de monstres mécaniques.

Mesurez-vous à des défis uniques dans chaque niveau, avec de nouveaux ennemis et de puissants boss ! Atteignez l’Usine et affrontez les Laser Sharks ! Plongez dans l’obscurité des catacombes, le repaire de l’insaisissable Valchimist ! Combattez des envahisseurs au milieu des étoiles tandis que vous poursuivrez votre ascension jusqu’à votre adversaire ultime : le Samouraï Immortel !