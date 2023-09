Savant - Ascent REMIX repousse sa sortie sur Nintendo Switch

Comme le disait un certain Shigeru Miyamoto, mieux vaut prendre le temps pour peaufiner son jeu que de le sortir à la hâte. C'est la philosophie que semble vouloir appliquer D-Pad Studio avec son jeu Savant - Ascent REMIX. Initialement attendu pour le 15 septembre 2023, le titre aura finalement un peu de retard et sortira sur PC le 29 septembre prochain. Les versions Nintendo Switch, PlayStation et smartphones quant à elles n'ont pas encore de date de sortie précise.

Savant - Ascent REMIX propulse le jeu de plateforme shoot-em-up vers de nouveaux sommets, avec un contenu inédit qui fait plus que doubler la taille du jeu original. Il y a cinq scènes de plus que dans le jeu original (2), chacune avec son propre gimmick, à travers lesquelles vous devrez affronter des requins lasers, des robots envahisseurs de l'espace et même un samouraï immortel. Pour vaincre ces nouvelles étapes et éliminer les boss à la fin de chacune d'entre elles, vous disposerez d'un nouveau double saut, d'un saut annulé et de tirs en l'air à ajouter à votre arsenal. Le jeu propose également un nouveau mode Survie sans fin, de nouveaux modes de difficulté - dont un mode Hardcore sans points de contrôle à la NES - et 22 nouvelles chansons composées par le célèbre musicien norvégien Savant. La bande originale complète sera également disponible à l'achat sur Steam.