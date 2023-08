Savant - Ascent REMIX change de nom et repousse sa sortie sur Nintendo Switch

Connu jusqu'à présent sous le nom Savant - Ascent Anniversary Edition, D-Pad Studio vient d'annoncer que son projet anniversaire changeait de nom pour s'appeler désormais Savant - Ascent REMIX. Initialement attendu pour cet été, nous apprenons que le titre sortira finalement sur Steam, GOG et Epic le 15 septembre 2023. Les versions consoles quant à elles seront livrées plus tard dans l'année .

Savant - Ascent REMIX propulse le jeu de plateforme shoot-em-up vers de nouveaux sommets, avec un contenu inédit qui fait plus que doubler la taille du jeu original. Il y a cinq scènes de plus que dans le jeu original (2), chacune avec son propre gimmick, à travers lesquelles vous devrez affronter des requins lasers, des robots envahisseurs de l'espace et même un samouraï immortel. Pour vaincre ces nouvelles étapes et éliminer les boss à la fin de chacune d'entre elles, vous disposerez d'un nouveau double saut, d'un saut annulé et de tirs en l'air à ajouter à votre arsenal. Le jeu propose également un nouveau mode Survie sans fin, de nouveaux modes de difficulté - dont un mode Hardcore sans points de contrôle à la NES - et 22 nouvelles chansons composées par le célèbre musicien norvégien Savant. La bande originale complète sera également disponible à l'achat sur Steam.