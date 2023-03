Savant - Ascent s'offre une version remasterisée pour son 10ème anniversaire

Pour fêter le 10ème anniversaire de son titre, D-Pad Studio nous propose de (re)découvrir le jeu Savant - Ascent dans une édition spéciale dénommée Savant - Ascent Anniversary Edition. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'été , nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier trailer de présentation.

Cette version remastérisée de Savant - Ascent améliore le jeu à tous points de vue. Débloquez de nouvelles capacités pour déjouer les ennemis, affrontez de nouveaux boss épiques créés spécialement pour cette édition anniversaire et rencontrez des ennemis plus nombreux qu'auparavant dans le tout nouveau "Mode Survie". En mode Survie, des boss redoutables apparaissent de leur propre chef pendant que vous tentez de survivre dans l'ascenseur sans fin.

Savant - Ascent Anniversary Edition est le moyen ultime de découvrir la personnalité d'un artiste musical comme vous ne l'avez jamais fait auparavant ! Le jeu est basé sur l'univers de Savant, développé en collaboration avec Simon S. Andersen de D-Pad Studio (Owlboy/Vikings On Trampolines). Écoutez le mélange de genres inégalé de Savant en action en obtenant de nouveaux morceaux de la bande-son et des remixes. Le jeu vous offre même la possibilité de personnaliser votre propre liste de lecture au fur et à mesure que vous jouez.