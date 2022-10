Saturnalia - La Sardaigne va vous faire trembler de peur sur Nintendo Switch

Avec Halloween qui se prépare ce lundi 31 octobre, les jeux d'horreur sont de sortie sur consoles. Après cinq années de développement, Santa Ragione nous propose enfin de découvrir son titre Saturnalia mêlant aventure et survival-horror. Proposé au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Un rogue-lite d'aventure-horreur à la troisième personne et aux nombreux personnages.

Un jeu inspiré et influencé par le folklore de la Sardaigne, une région riche en traditions uniques, où vous incarnez quatre personnages et vivez une histoire profondément liée aux traditions et rituels troublants d'un ancien village.

Le village est un labyrinthe complexe qui change à chaque partie : vous devrez explorer et résoudre les mystères du jeu sans presque aucune aide.

Votre arme ? Une boîte d'allumettes...

Mourrez et regardez le village prendre une nouvelle forme. Résolvez des énigmes et ouvrez des raccourcis vers de nouvelles zones grâce à des outils et des objets trouvés en chemin. Découvrez l'histoire petit à petit en utilisant les compétences des différents personnages, tous adaptés à un aspect spécifique de l'exploration et de l'enquête.

Entre la quantité limitée d'allumettes pour vous éclairer et l'obscurité étouffante, parviendrez-vous à traverser le brouillard et dévoiler la vérité ? Ou bien serez-vous submergé par les secrets que ce village refuse de vous livrer ?

