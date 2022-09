Saturnalia - Un nouveau Survival Horror s'invite sur Nintendo Switch

Avec octobre qui se rapproche, vous pensez bien sûr à Noël Halloween, l'occasion idéale pour se lancer dans les jeux d'horreur. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, Saturnalia est un Survival Horror qui fera son arrivée le 27 octobre 2022 . Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Mention honorable pour le Grand Prix Seamus McNally au Festival des Jeux Indépendants 2022 et nominé pour le Grand Prix aux A MAZE. et IndieCade Awards 2021, Saturnalia est une aventure kaléidoscopique inspirée à parts égales par le folklore sarde authentique et les classiques du cinéma d'horreur italien giallo. L'histoire implique un mystérieux rituel séculaire qui se déroule chaque année la nuit du solstice d'hiver dans le village italien de Gravoi. Chacun des quatre personnages jouables du jeu doit utiliser ses capacités uniques et faire face à des révélations personnelles afin de dévoiler les secrets qui hantent la ville et finalement échapper à leur destin.

Saturnalia invite les joueurs à entrer dans un cauchemar néon-folk audacieux :