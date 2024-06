Satryn DX va vous faire secouer vos sticks en juillet sur Nintendo Switch

Si vous souhaitez profiter de votre été pour un shooter de type Twin-Stick à petit prix, le studio maybell vous propose de découvrir Satryn DX. proposé à 6,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre sera officiellement disponible le 18 juillet prochain. D'ici-là, nous vous laissons découvrir son descriptif officiel ci-dessous.

Satryn DX est un petit jeu de tir à double stick proposant des niveaux infinis d'explosions de méchants chaotiques et basées sur la physique. sauvegardez vos amis pour augmenter le multiplicateur de score. plus le score est élevé, plus de power-ups apparaîtront. j'espère que votre cerveau appréciera cette boucle de récompense.