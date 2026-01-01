Sands of Aura - Le voyage débutera fin février sur Nintendo Switch

Chashu Entertainment et indie.io viennent d'annoncer la sortie de Sands of Aura sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 26 février 2026. Se présentant comme un soulslike se déroulant après une apocalypse mondiale, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Un cataclysme dévastateur déclenché par un dieu tourmenté a plongé le monde de Talamhel dans une nuit éternelle. Le sablier du temps s’est brisé, répandant son essence à travers les terres et créant une mer de sable infinie. Jadis florissant, Talamhel n’est plus qu’une plaie putride de sa gloire passée, et ses habitants sont devenus des coquilles de corruption—des soldats de la mort violents, immortels et inflexibles.

Mais Talamhel n’est pas encore perdu. Depuis des générations, une poignée de justes a résisté. Vous êtes l’un d’eux.

À la veille de votre intronisation au sein de l’Ordre des Chevaliers des Vestiges, derniers protecteurs de l’humanité, une nouvelle calamité s’abat sur Talamhel. La nature corruptrice de la Peste Nocturne a muté, et le royaume des hommes a plus que jamais besoin des Chevaliers.

Traquez le mal émergent et détruisez-le. Protégez le royaume des hommes.

Depuis la barre de votre grainwake agile, fendez les dangereuses mers de sable pour affronter la source de cette nouvelle terreur. N’attendez aucun phare ni croix rouge sur la carte—vous tracerez votre propre route et choisirez le cap qui vous semble juste.

Mais la familiarité est rare à bord—les sables mouvants changent sans cesse, révélant secrets, dangers et chemins cachés. Rien n’est ce qu’il paraît…

Talamhel est un monde ouvert à explorer librement.

Chaque île offre une rencontre unique mêlant combat, histoire et butin.

Des zones à difficulté progressive récompensent les plus braves.

Avec un compagnon fidèle (mort-vivant) au nid-de-pie, vous ne naviguez jamais seul.

La corruption qui ravage Talamhel a engendré une horde composée d’humains et de peuples natifs : les vénérables Ferrum et les Hashara insectoïdes à l’esprit de ruche. D’anciennes nations ennemies sont devenues une armée abominable de malice immortelle.

Des cultistes apocalyptiques aux rois déchus, vos ennemis sont déterminés à vous voir périr. Préparez-vous à une expérience de combat impitoyable. Frappez juste, chevalier. Frappez juste.

Avec des centaines de composants récupérés dans les ruines de la civilisation, des milliers d’armes uniques peuvent être forgées. Trouvez la garde parfaite.