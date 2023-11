SanDisk lance sa carte Micro SD de 1,5 To compatible Nintendo Switch

Nous avons tous commencé avec la capacité de stockage interne de 32 Go de la Nintendo Switch. Puis rapidement, les plus gros consommateurs de jeux ont du investir dans des cartes Micro SD toujours plus grandes. 128 Go, 256 Go, 512 Go, des chiffres toujours plus élevés. Et certains comme votre serviteur ont également investi dans la sacro-sainte carte Micro SD de 1To (1000 Go) pour ne plus avoir de problèmes d'espace. Réputé pour être un constructeur particulièrement fiable dans la création de carte SD, SanDisk vient de sortir une toute nouvelle carte Micro SD, affichant cette fois-ci 1,5 To de stockage au prix de 150$ sur les boutiques américaines comme amazon.com. A l'heure actuelle, ce modèle n'est pas encore proposé dans les boutiques françaises.

Pour rappel, la Nintendo Switch est théoriquement capable d'accueillir les cartes Micro SD ayant une capacité jusqu'à 2 To. Quoiqu'il en soit avant d'investir dans l'achat d'une carte, quelle que soit la marque ou la capacité, prenez surtout soin de vérifier les performances desdites cartes. Pour une utilisation optimale, concentrez-vous sur les cartes dites de Classe 10 minimum, et ayant une capacité de transfert d'au moins 100 MB/s.