Sanabi - L'action/plateformer cyberpunk aura le droit à son édition physique sur Nintendo Switch

Sorti l'année dernière sur Steam, L'action/plateformer cyberpunk Sanabi développé par Wonder Potion aura le droit à une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch dans le courant du mois de novembre. En parallèle, Wonder Potion, l'éditeur Neowiz et Red Art Games ont signé un partenariat pour proposer le titre en version physique sur le sol européen dans le courant du premier trimestre 2024. Sanabi aura le droit à 3 versions différentes :

Edition Standard - 34,99€

- 34,99€ Edition Deluxe - 34,99€ - 300 copies, exclusives à la boutique RedArtGames qui contient : Une copie du jeu Une pochette avec une autre illustration de la couverture Un poster double face Un support en acrylique

- 34,99€ - 300 copies, qui contient : Edition Collector - 59,99€ - 999 copies et qui contient : Une copie du jeu Un artbook L'OST du jeu sur CD

- 59,99€ - 999 copies et qui contient :

Source : Redartgames