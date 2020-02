Samurai Shodown - Découvrez le personnage DLC Mina Majikina

Il se sera fait désirer, mais l'attente est pratiquement terminée. Disponible depuis le mois de juin 2019 sur les consoles concurrentes, Samurai Shodown débarque enfin sur Nintendo Switch l e 25 février 2020 . Cette sortie sera également accompagnée un petit jour plus tard de la venu d'un nouveau personnage en DLC : Mina Majikina. Afin d'en apprendre plus sur ses capacités tirant partie de son arc diablement efficace à distance comme au corps-à-corps, nous vous laissons ci-dessous un trailer de présentation dédié diffusé par SNK. Il ne reste plus qu'à voir comment sera accueillie cette version de Samurai Shodown sur la console hybride de Nintendo.