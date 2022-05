Samurai Riot Definitive Edition s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Après son lancement en 2017, le beat'em all 2D Samurai Riot s'apprête à signer son retour sur Nintendo Switch et supports concurrents sous le nom de Samurai Riot Definitive Edition. Attendu pour le 1er juin 2022, le titre proposera diverses améliorations :

Samurai Riot offre une pléthore de choix et de fonctionnalités, y compris le jeu en solo et en coopération, où l'histoire immerge les deux joueurs de la même manière, avec un scénario multi-branches, complet avec huit fins différentes. À l'inverse, vous pouvez vous lancer dans un combat PVP contre votre partenaire pour remporter la victoire ! Plus vous jouez, plus vous accumulez de points pour débloquer de nouvelles écoles de combat pour une meilleure rejouabilité.

Facile à prendre en main et à jouer, mais difficile à maîtriser, Samurai Riot Definitive Edition récompense les joueurs les plus exigeants avec un contenu plus profond. Les joueurs peuvent choisir parmi 14 écoles de combat qui ajoutent une pléthore de variations de gameplay aux mouvements des personnages et aux ravages qu'ils peuvent infliger à leurs ennemis.