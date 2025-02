Samurai Pizza Cats - Blast From the Past se dévoile en vidéo

Série animée des années 90, Samurai Pizza Cats est de retour en 2025 sur nos écrans, mais sous la forme d'une production vidéoludique. Licence ayant débutée au Japon sous l'appellation Kyatto Ninden Teyandee, nous y retrouverons des animaux robots anthropomorphiques dans un univers mêlant science-fiction et action. Si nous n'avons pas encore d'informations concernant la date de sortie ni les plateformes concernées, nous vous laissons visionner ci-dessous le premier trailer de Samurai Pizza Cats - Blast From the Past développé par BLAST ZERO.

Le nouveau jeu, Samurai Pizza Cats: Blast from the Past, est en cours de développement par le studio néerlandais BLAST ZERO (l’équipe créative derrière Jitsu Squad) et sera distribué mondialement par Red Dunes Games, basé aux Émirats arabes unis. Conçu comme un Action-RPG 2D, le jeu permet aux joueurs de switcher instantanément entre les membres des Pizza Cats, en utilisant leurs capacités uniques pour résoudre des énigmes et affronter des ennemis dans des combats palpitants à travers le monde de Little Tokyo. Le tout nouveau trailer dévoile une reproduction fidèle du style animation en celluloïd de l’anime, ainsi qu’un aperçu du gameplay en jeu.