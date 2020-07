Samurai Jack : Battle Through Time s'offre un trailer et une date de sortie

Dévoilé depuis plusieurs mois maintenant, Samurai Jack : Battle Through Time était resté étrangement silencieux depuis sa première annonce. Fort heureusement, le développeur Soleil vient à nouveau de communiquer sur le titre, et c'est IGN qui a la primeur du dernier trailer en date. En plus d'apercevoir de nouvelles séquences de gameplay, nous avons également une date officielle de sortie : le 21 août 2020 sur Nintendo Switch et divers autres supports.

À PROPOS DE CE JEU

Avec les voix de acteurs originaux, Samurai Jack: Battle Through Time est un jeu de plateformes bourré d’action qui s’étend dans le temps et l’espace, où vos actions détermineront une nouvelle légende! Une aventure jamais racontée liée au final épique de la série.

Collaborez avec les mêmes alliés de confiance pour affronter des ennemis familiers. Explorez les mondes de la série récompensée

Visitez des mondes et des moments classiques de vos épisodes préférés. Voyagez dans un sombre futur pour libérer l’humanité. Plongez dans le passé pour affronter des monstres diaboliques. Partez en quête de votre destin pendant que vous explorez l’espace et le temps. Écrivez votre propre légende

Préparez-vous au combat et maîtrisez une douzaine d’armes différentes. Entraînez-vous et déverrouillez de nouvelles compétences pour augmenter davantage votre puissance.