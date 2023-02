Samba de Amigo: Party Central - Le jeu de rythme endiablé de SEGA revient cet été sur Nintendo Switch

SEGA nous a surpris hier en ressortant de ses cartons une vieille franchise basée sur la musique et le rythme ! Samba de Amigo: Party Central proposera aux possesseurs de Nintendo Switch dès cet été de secouer leurs Joy-Con en rythme sur une quarantaine de musiques aux styles variés. En attendant de plus amples informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu accompagné d'un descriptif complet.

Amigo est de retour et ça va secouer aux quatre coins du monde ! Révélé en avant-première lors du dernier Nintendo Direct, c'est avec enthousiasme que SEGA annonce l'arrivée sur Nintendo Switch™ de Samba de Amigo: Party Central, le nouvel opus de la série Samba de Amigo, dès cet été . Avec ce jeu de rythme, la fête devient mondiale !

Déchaînez-vous !

Samba de Amigo: Party Central marque le retour de la célèbre série de jeux d'action en rythme ! Enflammez le dancefloor avec vos amis sur 40 tubes de genres populaires comme l'électro, la pop, la musique latino et bien plus encore. En prime un grand nombre de mini-jeux et de défis vous attendent, mais aussi des costumes et accessoires uniques à déverrouiller, ainsi que de nouvelles fonctionnalités en ligne, dont un mode Fiesta mondiale à 8 joueurs ! De quoi avoir envie de se déhancher.

À propos de Samba de Amigo: Party Central