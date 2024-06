Sam & Max: The Devil's Playhouse s'offre une version remasterisée sur Nintendo Switch

Chapitre final de la trilogie, Sam & Max: The Devil's Playhouse s'apprête à sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour le 14 août 2024 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous, et si ce n'est pas déjà fait, les deux premiers opus sont également disponibles sur l'eShop.

À PROPOS DU JEU Max a toujours été le membre le plus déséquilibré de la Police Indépendante - un fou adorable qui a le don de semer le chaos partout où il va. Mais récemment, ses capacités ont pris une tournure surnaturelle.



Tout a commencé lorsqu'il est tombé sur un mystérieux jouet qui lui permet d'entrevoir l'avenir. Sam et Max ont maintenant attiré l'attention d'une foule de méchants de toute la galaxie qui sont bien décidés à acquérir les jouets magiques du pouvoir.



Alors que ceux qui cherchent le coffre à jouets du Diable se rapprochent et que les capacités psychiques de Max deviennent incontrôlables, la Police Indépendante va se retrouver face à son adversaire le plus effrayant : le pouvoir de l'esprit de Max.