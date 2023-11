Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered annoncé sur Nintendo Switch

Depuis 2020, Skunkape Games, une petite équipe indépendante composée de certains des membres fondateurs de Telltale, remastérise la trilogie épisodique Sam & Max, et la conclusion épique est presque arrivée ! Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered sortira sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant du printemps 2024 .

Sam et Max ont réveillé une foule de méchants intergalactiques bien décidés à s'emparer des jouets magiques du pouvoir. Alors que les méchants se rapprochent et que les capacités psychiques de Max deviennent incontrôlables, la Police Indépendante va se heurter à son adversaire le plus effrayant : le pouvoir de l'esprit de Max. Considéré par beaucoup comme le meilleur de la série, The Devil's Playhouse a marqué une nouvelle direction ambitieuse lors de sa sortie en 2010. En tant que premier jeu de Telltale sur PlayStation 3, il s'agissait du premier jeu Sam & Max prenant en charge la manette de jeu en natif. Il s'agissait également de la première saison de Sam & Max avec une histoire étroitement sérialisée et des cliffhangers pour maintenir l'intérêt des joueurs entre les épisodes - un format que Telltale avait récemment perfectionné avec Tales of Monkey Island.