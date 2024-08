Sam & Max: The Devil's Playhouse est disponible sur Nintendo Switch

Les aventures de Sam & Max arrivent à leur conclusion avec Sam & Max: The Devil's Playhouse, le dernier opus de la série initialement démarrée par Telltale en 2010. Proposé au prix de lancement de 17,54€ jusqu'à fin août sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Max a toujours été le membre le plus déjanté de la Police Freelance, un fou adorable qui a le don de semer le chaos partout où il passe. Mais ses capacités ont récemment pris une tournure surnaturelle.

Tout a commencé lorsqu'il est tombé sur un mystérieux jouet qui lui permet d'entrevoir l'avenir. Sam et Max ont maintenant attiré l'attention d'une foule de méchants intergalactiques bien décidés à s'emparer des jouets magiques du pouvoir pour parvenir à leurs fins.

Alors que ceux qui cherchent la boîte à jouets du diable se rapprochent et que les capacités psychiques de Max deviennent incontrôlables, la Police Freelance se heurte à son adversaire le plus effrayant : le pouvoir de l'esprit de Max.

Explorez des lieux étranges, rencontrez des personnages excentriques et résolvez des énigmes captivantes dans cette étrange aventure paranormale qui vous réserve des surprises à chaque instant. Sautez dans le cerveau de Max et utilisez les jouets du pouvoir pour voir l'avenir, vous téléporter et lire dans les pensées.

Sam & Max : The Devil's Playhouse a été remastérisé avec amour par les membres de l'équipe originale. L'éclairage, la synchronisation labiale, la cinématographie, la musique et bien d'autres éléments ont été mis à jour et améliorés pour que le célèbre jeu de Telltale soit à la hauteur des normes modernes. Découvrez la série épisodique Sam & Max jusqu'à sa conclusion épique !