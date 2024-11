Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation - La Déesse des Moissons laisse sa place à son amie d'enfance

La licence Sakuna de Marvelous et du développeur Edelweiss s'agrandît avec la toute récente annonce de Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation. Exit la déesse des cultures, ce nouvel opus mettra en avant la Princesse Kokorowa, l'amie de Sakuna. Si nous n'avons pour l'instant quasiment aucune information sur le titre, nous vous laissons néanmoins découvrir le trailer du jeu qui nous dévoile l'esthétique du jeu, mais également les nouveaux personnages qui seront présents dans l'aventure. Un site internet dédié est également accessible, mais sans plus d'informations pour le moment. A noter qu'aucune plateforme est annoncé pour le moment.